Президент AMC Fight Nights рассказал о запое Емельяненко

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о состоянии российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.
"Пьет он. Как я понимаю, пока он пьет", — сказал Гаджиев на YouTube-канале Вадима Тихомирова.
Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке он уступил блогеру Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в подкасте Submission Radio высмеял чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, который заявил о желании подраться с Леоном Эдвардсом.
12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.