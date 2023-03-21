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58 минут назад

Президент AMC Fight Nights Гаджиев рассказал о запое Александра Емельяненко

Газета.Ruиещё 1

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о состоянии российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.

Президент AMC Fight Nights рассказал о запое Емельяненко
Фото: ТАССТАСС

"Пьет он. Как я понимаю, пока он пьет", — сказал Гаджиев на YouTube-канале Вадима Тихомирова.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке он уступил блогеру Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в подкасте Submission Radio высмеял чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, который заявил о желании подраться с Леоном Эдвардсом.

12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Александром Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении. Он первый раз защитил чемпионский пояс в легком весе.

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