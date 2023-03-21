Президент AMC Fight Nights рассказал о запое Емельяненко

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о состоянии российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко.

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"Пьет он. Как я понимаю, пока он пьет", — сказал Гаджиев на YouTube-канале Вадима Тихомирова.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке он уступил блогеру Святославу Коваленко. До этого Александр Емельяненко проводил поединок с Вячеславом Дациком в сентябре и проиграл соотечественнику нокаутом уже на 13-й секунде.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Колби Ковингтон в подкасте Submission Radio высмеял чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева, который заявил о желании подраться с Леоном Эдвардсом.