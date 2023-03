«Обещаю, этот бой вам запомнится надолго». Малыхин – о Фрэнсисе Нганну

Обладатель двух поясов ONE Championship Анатолий Малыхин поделился мнением о возможном приходе в промоушен ONE франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну. Ранее тот заявлял, что в настоящий момент рассматривает различные промоушены, где мог бы продолжить карьеру, в том числе ONE.