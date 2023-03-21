«Обещаю, этот бой вам запомнится надолго». Малыхин – о Фрэнсисе Нганну

«Наконец-то Нганну понял, где лучшие тусовки — у нас в ONE Championship. Я жду его, а его ждёт тяжёлый вечер, если он подпишет контракт с ONE. Я буду первым, кто будет встречать его, и я обещаю, что этот бой вам запомнится надолго. И, как всегда, Нганну ждёт попадание в мои хайлайты. В любом направлении я лучше», — приводит слова Малыхина «Матч ТВ».