Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
1 час назад

Физиев — о поединке с Гэтжи: этот бой будет интересно смотреть не раз и не два

Чемпионат.comиещё 2

Представитель Азербайджана Рафаэль Физиев высказался по поводу своего поединка с американцем Джастином Гэтжи.

Физиев — о поединке с Гэтжи: этот бой будет интересно смотреть не раз и не два
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Все всё видели. Что я хочу сказать? Не переживайте. Родные и близкие, не переживайте. Всё отлично, всё хорошо. Как сказал мой брат Саят, мы пришли с ним к одному и тому же моменту вместе: пять лет назад, сидя дома, мы мечтали о том, чтобы находиться в том месте, где сейч

Всё прекрасно. Моя цель — показывать хорошие, зрелищные бои, и в субботу это получилось. Моё лицо выдержало такие плюхи, и всё было круто. Этот бой будет интересно смотреть не раз и не два. Этот бой останется в памяти у людей. Моя цель в этом спорте — остаться интересным бойцом», — сказал Физиев на видео в социальных сетях.

Напомним, Гэтжи победил раздельным судейским решением, нанеся Физиеву второе поражение в сильнейшей организации мира и закрыв проигрыш бразильцу Чарльзу Оливейре.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Рафаэль Физиев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий