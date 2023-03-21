Физиев — о поединке с Гэтжи: этот бой будет интересно смотреть не раз и не два

«Все всё видели. Что я хочу сказать? Не переживайте. Родные и близкие, не переживайте. Всё отлично, всё хорошо. Как сказал мой брат Саят, мы пришли с ним к одному и тому же моменту вместе: пять лет назад, сидя дома, мы мечтали о том, чтобы находиться в том месте, где сейч