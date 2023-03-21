Усман потерял 3 позиции в рейтинге P4P от UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Больше всего изменений произошло в рейтинге лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории (P4P). Так, американец Камару Усман потерял сразу три позиции, опустившись на восьмое место. По одной позиции в рейтинге P4P улучшили Исраэль Адесанья, Алекс Перейра и Алджамейн Стерлинг. Теперь они занимают пятое, шестое и седьмое место соответственно.