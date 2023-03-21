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1 час назад

Усман потерял 3 позиции в рейтинге P4P от UFC после поражения в бою с Эдвардсом

Чемпионат.com

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги бойцов. Больше всего изменений произошло в рейтинге лучших спортсменов вне зависимости от весовой категории (P4P). Так, американец Камару Усман потерял сразу три позиции, опустившись на восьмое место. По одной позиции в рейтинге P4P улучшили Исраэль Адесанья, Алекс Перейра и Алджамейн Стерлинг. Теперь они занимают пятое, шестое и седьмое место соответственно.

Усман потерял 3 позиции в рейтинге P4P от UFC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Возглавляет рейтинг P4P американец Джон Джонс. Россиянин Ислам Махачев на третьей позиции.

Напомним, в последнем бою Усман встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.

MMA,Усман Камару,Алекс Перейра,Леон Эдвардс,Ислам Махачев,Джон Джонс,
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