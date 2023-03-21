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1 час назад

Федор Емельяненко стал лучшим российским бойцом в истории по версии Sport24

Газета.Ru

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко выиграл звание величайшего отечественного атлета в этом виде спорта по версии портала Sport24.

Емельяненко стал лучшим российским бойцом в истории по версии Sport24
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Второе место в списке лучших российских бойцов занял Хабиб Нурмагомедов, третье — Ислам Махачев. В топ-5 попали также Петр Ян и Забит Магомедшарипов.

Лучшим иностранным бойцом был признан ирландец Конор Макгрегор. Следом за ним расположился непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс, тройку замкнул Даниэль Кормье.

В топ-5 попали также бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер.

Лучшим бойцом-легковесом был признан Хабиб Нурмагомедов, в среднем — Андерсон Силва, в тяжелом — Федор Емельяненко.

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