Емельяненко стал лучшим российским бойцом в истории по версии Sport24

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко выиграл звание величайшего отечественного атлета в этом виде спорта по версии портала Sport24.

Второе место в списке лучших российских бойцов занял Хабиб Нурмагомедов, третье — Ислам Махачев. В топ-5 попали также Петр Ян и Забит Магомедшарипов.

Лучшим иностранным бойцом был признан ирландец Конор Макгрегор. Следом за ним расположился непобежденный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс, тройку замкнул Даниэль Кормье.

В топ-5 попали также бразилец Андерсон Силва и канадец Жорж Сен-Пьер.