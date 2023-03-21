Дацик провел стердаун с Мондрагоном в майке с изображением Мохаммеда Али

Российский боец Вячеслав Дацик провел стердаун с бразильцем Джеронимо Мондрагоном Дос Сантосом в майке с изображением легендарного боксера Мохаммеда Али. Мероприятие прошло в пресс центре «Матч ТВ».
Дацик и Мондрагон 25 марта проведут бой по правилам кикбоксинга на турнире Ural FC 2 в Самаре. Бразилец известен по боям с такими соперниками как Иван Штырков, Виталий Минаков, Александр Емельяненко, Сергей Харитонов.Ранее было опубликовано видео, в котором Дацик нелестно высказывался о Мохаммеде Али. Позднее россиянин принес извинения.
Дацик последний бой по кикбоксингу провел в 2019 году, когда по правилам TNA уступил французу Жерому ле Банне.Турнир Ural FC 2 в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ» 25 марта, начало трансляции главного карда — 20:00 (мск).