Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA

«Я профессиональный боец, и мне не важно, по каким правилам я буду драться. Будь это кикбоксинг или другие правила. Я жду, что одержу победу над Дациком. А потом приглашаю его драться по правилам MMA», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.