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29 минут назад

Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA

Чемпионат.com

Бразильский боец Джеронимо «Мондрагон» Дос Сантос выразил уверенность в своей победе в предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком.

Мондрагон предложил Дацику провести ещё один бой по правилам MMA
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я профессиональный боец, и мне не важно, по каким правилам я буду драться. Будь это кикбоксинг или другие правила. Я жду, что одержу победу над Дациком. А потом приглашаю его драться по правилам MMA», — сказал Мондрагон на пресс-конференции.

Напомним, поединок по К-1 в тяжёлом весе между Дациком и Мондрагоном возглавит турнир Ural FC 2, который состоится в Самаре 25 марта.

Ранее Мондрагон также заявил, что они с Дациком будут драться насмерть, и один из них уйдёт на носилках.

MMA,
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