Дацик: меня в детстве уронили в чан с мухоморами

«Я видел форму Мондрагона, что он хорошо скинул. А в нашем возрасте и весе набрать такую форму проблематично. Понимаю, у него хороший фармаколог. Но меня в детстве уронили в чан с мухоморами, так что это не страшно», — сказал Дацик на пресс-конференции.