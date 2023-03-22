Боец UFC назвал договорным результат боя Махачев – Волкановски

«Результат этого боя был сфальсифицирован. Самые богатые люди с Ближнего Востока, как мне кажется, просто заплатили судьям. Я знаю, что Александр Волкановски выиграл решением судей, а результат сфальсифицировали. Я не глуп, и никто не сможет мне сказать, бой не сфальсифицирован. Я не куплюсь на это. Судьям могут платить сколько угодно, но я знаю, что Александр Волкановски выиграл тот бой», — приводит слова Митчелла BJ Penn со ссылкой на его выступление на канале Fanatics View в YouTube.