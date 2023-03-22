Макгрегор оскорбил Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор у себя в социальных сетях оскорбительно высказался об экс-обладателе пояса в легком дивизионе Хабибе Нурмагомедове. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Мы победили их систему на шоу The Ultimate Fighter, поэтому неудивительно, что Хабиб обделался и больше не выступает. Эта с***а стала слишком жирной, чтобы соревноваться, так что мы выиграли», — написал Макгрегор.

По его словам, Нурмагомедов «не может конкурировать с ними», поэтому ему остается «только наблюдать». В заключение Макгрегор назвал россиянина «крысиным ублюдком».

Также ранее экс-чемпион UFC выступил с оскорблениями в адрес тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса. На тот пост ему в грубой форме ответил менеджер бойца Али Абдельазиз. Он напомнил Макгрегору о его поражениях и призвал «Печально Известного» повзрослеть.