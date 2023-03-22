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38 минут назад

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова

Елена Прошина

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор у себя в социальных сетях оскорбительно высказался об экс-обладателе пояса в легком дивизионе Хабибе Нурмагомедове. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Макгрегор оскорбил Нурмагомедова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы победили их систему на шоу The Ultimate Fighter, поэтому неудивительно, что Хабиб обделался и больше не выступает. Эта с***а стала слишком жирной, чтобы соревноваться, так что мы выиграли», — написал Макгрегор.

По его словам, Нурмагомедов «не может конкурировать с ними», поэтому ему остается «только наблюдать». В заключение Макгрегор назвал россиянина «крысиным ублюдком».

Также ранее экс-чемпион UFC выступил с оскорблениями в адрес тренера Нурмагомедова Хавьера Мендеса. На тот пост ему в грубой форме ответил менеджер бойца Али Абдельазиз. Он напомнил Макгрегору о его поражениях и призвал «Печально Известного» повзрослеть.

Напомним, что россиянин и ирландец встречались на ринге лишь один раз на турнире UFC-229. Тогда Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором, использовав болевой прием.

MMA,Хавьер Мендес,Хабиб Нурмагомедов,Конор Макгрегор,
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