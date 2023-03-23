Боец UFC Чимаев заявил, что дерется ради денег, а не чемпионского пояса

"Мне плевать на пояс. Я здесь, чтобы получать удовольствие и зарабатывать деньги для своей семьи, чтобы они позволили себе все, что хотят. Я никогда не проиграю. Если мне не дадут бой за пояс, я просто продолжу драться. Я никогда не проиграю, и что они тогда будут со мной делать?" - сказал Чимаев.