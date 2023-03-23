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31 минуту назад

Боец UFC Чимаев заявил, что дерется ради денег, а не чемпионского пояса

Газета.Ru

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал, ради чего он продолжает драться в смешанных единоборствах. Его слова передает The MMA Hour.

Боец UFC Чимаев заявил, что дерется ради денег, а не чемпионского пояса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне плевать на пояс. Я здесь, чтобы получать удовольствие и зарабатывать деньги для своей семьи, чтобы они позволили себе все, что хотят. Я никогда не проиграю. Если мне не дадут бой за пояс, я просто продолжу драться. Я никогда не проиграю, и что они тогда будут со мной делать?" - сказал Чимаев.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой. Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом.

Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

Ранее Чимаев назвал бойца, с которым он хочет провести следующий поединок.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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