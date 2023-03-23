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40 минут назад

Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним

Lenta.ru

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об отказах бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним. Его слова приводятся на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Чимаев поделился, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись.

«Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — отметил спортсмен.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка Чимаева.

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Алекс Перейра,Колби Ковингтон,
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