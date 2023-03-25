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1 час назад

Чимаев: у меня никогда не было проблем с Хабибом Нурмагомедовым, мне нравится этот парень

Чемпионат.comиещё 3

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на вопрос об отношениях с бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Чимаев ответил на вопрос о конфликте с Хабибом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы в хороших отношениях. Все думают, у нас есть недопонимания, но с ним у меня проблем никогда не было. У нас была пара бесед с его братом Абубакаром Нурмагомедовым и возникло небольшое недопонимание. Конфликта не было. Мы встретились в Абу-Даби, ударили пару раз друг друга и это нормально. Мы в Чечне и Дагестане дерёмся друг с другом, а потом становимся братьями. С Хабибом же конфликтов не было.

Пишут, что Хамзату не нравится Хабиб, Хабибу не нравится Хамзат, но этого никогда не было. Мне нравится этот парень, я смотрел его бои, многому научился у него. Почему мы должны конфликтовать?», — сказал Чимаев в шоу The MMA Hour.

MMA,Хамзат Чимаев,
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