Чимаев ответил на вопрос о конфликте с Хабибом

«Мы в хороших отношениях. Все думают, у нас есть недопонимания, но с ним у меня проблем никогда не было. У нас была пара бесед с его братом Абубакаром Нурмагомедовым и возникло небольшое недопонимание. Конфликта не было. Мы встретились в Абу-Даби, ударили пару раз друг друга и это нормально. Мы в Чечне и Дагестане дерёмся друг с другом, а потом становимся братьями. С Хабибом же конфликтов не было.