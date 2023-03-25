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1 час назад

Чимаев сделал прогноз на реванш Адесаньи с Перейрой

Чемпионат.comиещё 1

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев поделился прогнозом на бой-реванш за титул чемпиона UFC в средней весовой категории между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой.

Чимаев сделал прогноз на реванш Адесаньи с Перейрой
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Я не думаю, что Адесанья сможет победить. Если Алекс начнёт больше заниматься борьбой в тренировочном лагере, то он побьёт Исраэля. Сейчас у Перейры нулевая борьба», — сказал Чимаев в шоу The MMA Hour.

Первый поединок между Адесаньей и Перейрой прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года и завершился победой бразильца техническим нокаутом в пятом раунде. Таким образом, Алекс стал новым чемпионом промоушена в среднем весе.

Реванш пройдёт 8 апреля на турнире UFC 287.

Чимаев ранее заявлял, что Алекс Перейра стал бы для него самым лёгким соперником.

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