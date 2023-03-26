Россиянка Куницкая-Сантос уступила Холм в со-главном бою турнира UFC

Российская девушка-боец Яна Куницкая-Сантос потерпела поражение в со-главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который в эти минуты проходит в Сан-Антонио.
Россиянка встречалась в октагоне представительницей США, бывшей чемпионкой промоушена в легчайшем весе Холли Холм. Бой продлился все три заявленных раунда и завершился победой американки единогласным решением судей. Для Холм эта победа стала 15-й в карьере при шести поражениях. Куницкая проиграл седьмой бой в карьере, всего она провела 21 поединок.
Стоит отметить, что россиянка уже несколько лет живет и тренируется в США вместе со своим мужем Тиаго Сантосом по грин-карте, а их дочь по рождению получила гражданство США. Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш признался, что не готов делить славу с россиянином Исламом Махачевым.
В мае этого года Бенеил Дариуш встретится с Чарльзом Оливейрой. Махачев 22 октября встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой в титульном поединке в легком весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби. Российский боец одержал победу, во втором раунде исполнив удушающий прием.