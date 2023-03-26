Россиянка Куницкая-Сантос уступила Холм в со-главном бою турнира UFC

Российская девушка-боец Яна Куницкая-Сантос потерпела поражение в со-главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который в эти минуты проходит в Сан-Антонио.

Фото: MMA MMA

Россиянка встречалась в октагоне представительницей США, бывшей чемпионкой промоушена в легчайшем весе Холли Холм. Бой продлился все три заявленных раунда и завершился победой американки единогласным решением судей. Для Холм эта победа стала 15-й в карьере при шести поражениях. Куницкая проиграл седьмой бой в карьере, всего она провела 21 поединок.

Стоит отметить, что россиянка уже несколько лет живет и тренируется в США вместе со своим мужем Тиаго Сантосом по грин-карте, а их дочь по рождению получила гражданство США. Ранее сообщалось, что американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш признался, что не готов делить славу с россиянином Исламом Махачевым.