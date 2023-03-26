Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
35 минут назад

Дудакова назвала дату предполагаемого дебюта в UFC

Матч ТВ

Российский боец смешанного стиля Виктория Дудакова заявила MMA.Metaratings.ru, что надеется дебютировать в UFC 8 июля на турнире UFC 290.

Дудакова назвала дату предполагаемого дебюта в UFC
Фото: © Личный архив Виктории Дудаковой© Личный архив Виктории Дудаковой

— На следующей неделе мы приезжаем в Волгоград, сдаем контрольный МРТ тест, еще пару дополнительных тестов на работоспособность. После этого мой менеджер начнет искать бой. Я планирую дебютировать 8 июля. Буду просить на эту дату, и ждать боя хотя бы в прелимах. Это турнир UFC 290. В главном поединке встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич. Если все получится, вы увидите меня там.

За месяц до боя в Претенденткой серии Даны Уайта я получила травму, разрыв передней крестообразной связки и полный разрыв заднего мениска. В Лас Вегасе мне сделали операцию. В UFC все оплатили. Реабилитацию тоже. За что им спасибо. Сейчас я восстанавливаюсь. Период восстановления восемь девять месяцев плюс двухмесячный лагерь. Но я планирую вернуться пораньше. Колено почти в полном порядке. Нужно пройти тесты, чтобы с меня сняли дисквалификацию из за травмы, и я смогла готовиться к бою, — сказала Дудакова.

Дудакова одержала победу единогласным решением судей по итогам трех раундов над бразильянкой Марией Сильвой на турнире Dana White’s Contender Series в Лас Вегасе.

Прямые трансляции турниров MMA проходят на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Metaratings.ru

MMA,Стипе Миочич,Джон Джонс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий