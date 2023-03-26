Дудакова назвала дату предполагаемого дебюта в UFC

— На следующей неделе мы приезжаем в Волгоград, сдаем контрольный МРТ тест, еще пару дополнительных тестов на работоспособность. После этого мой менеджер начнет искать бой. Я планирую дебютировать 8 июля. Буду просить на эту дату, и ждать боя хотя бы в прелимах. Это турнир UFC 290. В главном поединке встретятся Джон Джонс и Стипе Миочич. Если все получится, вы увидите меня там.



За месяц до боя в Претенденткой серии Даны Уайта я получила травму, разрыв передней крестообразной связки и полный разрыв заднего мениска. В Лас Вегасе мне сделали операцию. В UFC все оплатили. Реабилитацию тоже. За что им спасибо. Сейчас я восстанавливаюсь. Период восстановления восемь девять месяцев плюс двухмесячный лагерь. Но я планирую вернуться пораньше. Колено почти в полном порядке. Нужно пройти тесты, чтобы с меня сняли дисквалификацию из за травмы, и я смогла готовиться к бою, — сказала Дудакова.