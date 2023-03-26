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18 минут назад

Бразильский боец MMA задумался о российском гражданстве

Илья Родин

Бразильский боец MMA Марсио Санто рассказал в интервью «Матч ТВ», что готов поменять спортивное гражданство на российское, если ему предложат пойти на этот шаг.

Бразильский боец MMA задумался о российском гражданстве
Фото: AMC Fight NightsAMC Fight Nights

Отмечается, что Сантос успешно выступает в смешанных единоборствах. В его активе 18 побед. В частности, в ноябре 2021 года ему удалось одержать победу над Александром Емельяненко.

Боец пояснил, что никто пока не призывал его выступать за Россию. Вместе с тем, если бы такое предложение поступило, он бы им заинтересовался.

«Меня никто не приглашал. Но это то, о чем можно было бы подумать», - заметил Сантос.

Спортсмен уточнил, что в России у него будет много возможностей, в то время как в Бразилии жизнь очень нелегкая.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бразильским игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

MMA,Александр Емельяненко,Владимир Путин,Зенит,
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