Бразильский боец MMA задумался о российском гражданстве

Бразильский боец MMA Марсио Санто рассказал в интервью «Матч ТВ», что готов поменять спортивное гражданство на российское, если ему предложат пойти на этот шаг.

Фото: AMC Fight Nights AMC Fight Nights

Отмечается, что Сантос успешно выступает в смешанных единоборствах. В его активе 18 побед. В частности, в ноябре 2021 года ему удалось одержать победу над Александром Емельяненко.

Боец пояснил, что никто пока не призывал его выступать за Россию. Вместе с тем, если бы такое предложение поступило, он бы им заинтересовался.

«Меня никто не приглашал. Но это то, о чем можно было бы подумать», - заметил Сантос.

Спортсмен уточнил, что в России у него будет много возможностей, в то время как в Бразилии жизнь очень нелегкая.