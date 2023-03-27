Джон Джонс опубликовал серию странных сообщений

«Не убивай меня»; «Я тоже тебя не убью»; «Был приятный разговор»; «Стереть этот год?»; «Twitter говорит», — написал Джонс.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.