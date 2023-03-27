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1 час назад

Джон Джонс опубликовал серию странных сообщений

Чемпионат.comиещё 1

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс опубликовал серию сообщений в социальных сетях.

Джон Джонс опубликовал серию странных сообщений
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не убивай меня»;
«Я тоже тебя не убью»;
«Был приятный разговор»;
«Стереть этот год?»;
«Twitter говорит», — написал Джонс.

В последнем бою, состоявшемся 5 марта в Лас-Вегасе (США) на UFC 285, Джонс сражался за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) с французом Сирилем Ганом. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

MMA,Джон Джонс,
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