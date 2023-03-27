Боец ММА Владимир Минеев отпущен в увольнение из зоны специальной военной операции (СВО), чтобы увековечить память своего брата Петра Минеева. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Владимир Минеев отпущен в увольнение из зоны СВО. Он приедет в Ульяновск, чтобы почтить память своего брата Петра", - сказал собеседник агентства.

Минеев с февраля находился в зоне СВО, где выполнял поставленные перед ним задачи.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил соперника техническим нокаутом.