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1 час назад

Бойца Минеева отпустили в увольнение из зоны СВО, чтобы он увековечил память своего брата

ТАСС

Боец ММА Владимир Минеев отпущен в увольнение из зоны специальной военной операции (СВО), чтобы увековечить память своего брата Петра Минеева. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в команде спортсмена.

"Владимир Минеев отпущен в увольнение из зоны СВО. Он приедет в Ульяновск, чтобы почтить память своего брата Петра", - сказал собеседник агентства.

Минеев с февраля находился в зоне СВО, где выполнял поставленные перед ним задачи.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Несмотря на это, спортсмен подписал контракт с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил соперника техническим нокаутом.

Минееву 32 года, он становился чемпионом Европы и мира по профессиональному кикбоксингу, на его счету 26 побед (12 нокаутом) и 2 поражения. В смешанных единоборствах выиграл 16 боев, 1 проиграл и 1 завершил вничью, является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.

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