Стало известно, почему Двалишвили не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым

«Мераб заинтересован в том, чтобы попробовать тот сэндвич под названием «Кори Сэндхаген», который сейчас есть в меню и стоит гораздо дороже, чем парень, не входящий даже в первую десятку рейтинга», — приводит слова Ходака журналист Аарон Бронстетер в социальных сетях.