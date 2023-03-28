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1 час назад

Менеджер Двалишвили объяснил, почему Мераб не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым

Чемпионат.comиещё 7

Орен Ходак, менеджер грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили, рассказал, почему боец не заинтересован в поединке с Умаром Нурмагомедовым.

Стало известно, почему Двалишвили не хочет драться с Умаром Нурмагомедовым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мераб заинтересован в том, чтобы попробовать тот сэндвич под названием «Кори Сэндхаген», который сейчас есть в меню и стоит гораздо дороже, чем парень, не входящий даже в первую десятку рейтинга», — приводит слова Ходака журналист Аарон Бронстетер в социальных сетях.

Напомним, Мераб Двалишвили победил Петра Яна единогласным решением судей в своём последнем поединке. Всего у грузинского бойца 16 побед и четыре поражения.

Умар Нурмагомедов в январе встретился с бразильцем Раони Барселосом и нокаутировал соперника в первом раунде. У россиянина 16 побед и ни одного поражения в ММА.

MMA,Мераб Двалишвили,
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