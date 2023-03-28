Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал совместное фото с Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым

Фото: ТАСС ТАСС

«Неожиданно хорошее кофе было, и очки не мои были», — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, в очередной раз защитив титул.

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