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1 час назад

«Очки не мои». Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым

Чемпионат.comиещё 1

Бывший российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион американского промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал совместное фото с Исламом Махачевым и Зубайрой Тухуговым

Хабиб выложил фото с Махачевым и Тухуговым
Фото: ТАССТАСС

«Неожиданно хорошее кофе было, и очки не мои были», — написал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах в октябре 2020 года с американцем Джастином Гэтжи и выиграл удушающим приёмом, в очередной раз защитив титул.

Соцсети

Всего у Нурмагомедова 29 побед в ММА и ни одного поражения. Не так давно стало известно, что Хабиб полностью покидает индустрию ММА, чтобы проводить больше времени с семьёй.

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