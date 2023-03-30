Дацик и Джонсон сыграли в шахматы

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл шахматную партию со своим будущим соперником американцем Кевином Джонсоном.

Победу в партии одержал россиянин, после чего бойцы обменялись рукопожатием и приступили к своим тренировкам.

Поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который начнётся 31 марта в 19:00 по московскому времени.