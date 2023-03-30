$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон сыграли в шахматы

Чемпионат.comиещё 2

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик провёл шахматную партию со своим будущим соперником американцем Кевином Джонсоном.

Дацик и Джонсон сыграли в шахматы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Победу в партии одержал россиянин, после чего бойцы обменялись рукопожатием и приступили к своим тренировкам.

Поединок Дацика и Джонсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который начнётся 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Напомним, для Вячеслава Дацика это будет второй поединок за шесть дней. 25 марта российский боец выиграл у Джеронимо «Мондрагона» Дос Сантоса по правилам кикбоксинга.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксёр, в послужном списке которого есть бои с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа и Дереком Чисорой.

MMA,Вячеслав Дацик,Дерек Чисора,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Кевин Джонсон,Виталий Кличко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий