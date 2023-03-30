Александр Емельяненко – о критериях МОК: «Они просто боятся русских»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко прокомментировал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.
«Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, – это самая настоящая подлость!
Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли», – заявил Емельяненко младший.