Александр Емельяненко – о критериях МОК: «Они просто боятся русских»

«Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, – это самая настоящая подлость!



Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли», – заявил Емельяненко младший.