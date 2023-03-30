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44 минуты назад

Александр Емельяненко – о критериях МОК: «Они просто боятся русских»

Sports.ru

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко прокомментировал рекомендации МОК по допуску российских спортсменов.

Александр Емельяненко о критериях МОК: «Они просто боятся русских»
Фото: соцсетисоцсети

«Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, – это самая настоящая подлость!

Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли», – заявил Емельяненко младший.

MMA,Александр Емельяненко,
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