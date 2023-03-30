Бывший соперник Махачева в резкой форме высказался о Хасбике

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в грубой форме высказался о российском блогере Хасбулле Магомедове, более известном как Хасбик. Поводом для этого послужило видео, на котором блогер дёргает за ухо свою кошку.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Давайте наконец отменим эту паршивую дрянь», — написал Хукер.

Напомним, Хукер встречался с россиянином Исламом Махачев на турнире UFC 267, который состоялся в октябре 2021 года. Ислам одержал уверенную победу, расправившись с оппонентом уже в первом раунде, поймав того на жёсткий болевой приём.