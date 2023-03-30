Гэтжи назвал главную разницу между Хабибом и Махачевым

«Я думаю, что они очень похожи. Но самое большое отличие в том, что Ислама проигрывал досрочно. Его финишировали. Так что аура непобедимости хоть и присутствует, но она не основана на стопроцентных фактах, как у Хабиба. Как мне кажется, это самый важный фактор, самая большая разница», — сказал Гэтжи на канале TMZSports в YouTube.