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49 минут назад

Александр Емельяненко выразил готовность к реваншу с Дациком

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выразил готовность в проведении реванша с соотечественником Вячеславом Дациком.

Александр Емельяненко выразил готовность к реваншу с Дациком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Дацик выиграл, молодец. Тем более Мондрагона я побеждал, побеждал более красиво, нежели это сделал Вячеслав. Я готов подраться с Дациком, готов на реванш. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш.

Я бы поменял защиту. Я бы уже не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья об мои локти», — сказал Александр Емельяненко в эфире «РЕН ТВ».

Напомним, Дацик и Емельяненко встречались в боксёрском поединке осенью прошлого года. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

MMA,Вячеслав Дацик,Александр Емельяненко,
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