Александр Емельяненко выразил готовность к реваншу с Дациком

«Дацик выиграл, молодец. Тем более Мондрагона я побеждал, побеждал более красиво, нежели это сделал Вячеслав. Я готов подраться с Дациком, готов на реванш. Пусть организации цепляются за это, организуют нам бой и делают реванш.



Я бы поменял защиту. Я бы уже не прижимал руки к лицу, а держал бы их на расстоянии. И все его боковые удары из-под жопы я бы отбивал на расстоянии. И он бы разбивал руки, предплечья об мои локти», — сказал Александр Емельяненко в эфире «РЕН ТВ».