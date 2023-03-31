Третий брат Емельяненко дебютирует в единоборствах

«Скоро у Владимира Хрюнова появится ещё один эксклюзивный контракт. Это мой брат – Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Это будет его дебютный бой, не знаю с кем, ещё пока не решено. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, не человек с улицы», — сказал Александр Емельяненко в эфире «РЕН ТВ».