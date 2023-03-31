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24 минуты назад

Третий брат Емельяненко дебютирует в единоборствах

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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что его младший брат Иван дебютирует в единоборствах. По словам Александра, соперник Ивана на данный момент не определился.

Третий брат Емельяненко дебютирует в единоборствах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Скоро у Владимира Хрюнова появится ещё один эксклюзивный контракт. Это мой брат – Иван. Он тоже хочет выступать в боях, хочет попробовать себя. Это будет его дебютный бой, не знаю с кем, ещё пока не решено. Он мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, не человек с улицы», — сказал Александр Емельяненко в эфире «РЕН ТВ».

Осенью прошлого года Александр говорил, что Иван принял решение отправиться в зону проведения спецоперации (СВО) добровольцем. Сейчас Ивану 35 лет.

MMA,Владимир Хрюнов,Александр Емельяненко,
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