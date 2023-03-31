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1 час назад

Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко

Матч ТВиещё 1

Виталий Тарасов, представляющий интересы блогера Святослава Коваленко в индустрии единоборств, заявил «Матч ТВ», что не получал предложений о бое против Ивана Емельяненко.Ранее о возможном поединке Ивана Емельяненко с Коваленко, победившим в выставочном бою Александра Емельяненко, сообщил промоутер Владимир Хрюнов. По информации Хрюнова, первый бой младшего из трех братьев Емельяненко должен был состояться 26 мая.

Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко
Фото: Василий Конов-мл / Матч ТВВасилий Конов-мл / Матч ТВ

— Предложений о бое я не слышал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые. С нами связывались пару месяцев назад представители одной большой лиги, спрашивали, интересен ли нам реванш с Александром Емельяненко. Мы назвали условия, при которых нам это было бы интересно. Всё. По поводу Ивана я слышу впервые. Насчет 26 мая у нас пока идут переговоры по бою на другой площадке.

Обсудить мы готовы любой бой, но нужно услышать предложение. Гонорар должен быть больше, чем за бой против Александра Емельяненко, так как мы в том бою одержали победу, — сказал Тарасов «Матч ТВ».

Прямые трансляции соревнований по смешанным единоборствам можно увидеть на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 31 марта с 15:30 (мск) смотрите на «Матч ТВ» очередной турнир One FC.

MMA,Святослав Коваленко,Владимир Хрюнов,Александр Емельяненко,
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