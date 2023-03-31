Менеджер Коваленко опроверг информацию о бое с Иваном Емельяненко

— Предложений о бое я не слышал, никто с нами не связывался. Слышу это впервые. С нами связывались пару месяцев назад представители одной большой лиги, спрашивали, интересен ли нам реванш с Александром Емельяненко. Мы назвали условия, при которых нам это было бы интересно. Всё. По поводу Ивана я слышу впервые. Насчет 26 мая у нас пока идут переговоры по бою на другой площадке.



Обсудить мы готовы любой бой, но нужно услышать предложение. Гонорар должен быть больше, чем за бой против Александра Емельяненко, так как мы в том бою одержали победу, — сказал Тарасов «Матч ТВ».