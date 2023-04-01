Россиянин Владимир Токов одержал победу на турнире Bellator 293

Поединок продлился чуть больше минуты и завершился на 62-й секунде, когда российский боец отправил своего соперника в нокаут. Токов в своей профессиональной карьере провел десять поединков, в которых одержал восемь побед, включая этот поединок с Гибсоном, при двух поражениях. Его соперник за все время выступлений выходил в октагон восемь раз, и до боя с Токовым он одержал семь побед, это поражение стало для него первым в карьере.