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1 час назад

Россиянин Владимир Токов одержал победу на турнире Bellator 293

Газета.Ruиещё 1

Российский боец Владимир Токов одержал победу в поединке с канадским спортсменом Лэнсом Гибсоном на турнире Bellator 293, который проходит в эти минуты в Темекуле (Калифорния, США).

Россиянин Владимир Токов одержал победу на турнире Bellator 293
Фото: Тwitter.com/ufcТwitter.com/ufc

Поединок продлился чуть больше минуты и завершился на 62-й секунде, когда российский боец отправил своего соперника в нокаут. Токов в своей профессиональной карьере провел десять поединков, в которых одержал восемь побед, включая этот поединок с Гибсоном, при двух поражениях. Его соперник за все время выступлений выходил в октагон восемь раз, и до боя с Токовым он одержал семь побед, это поражение стало для него первым в карьере.

Ранее сообщалось, что российский боец Вячеслав Дацик объяснил, почему уступил американскому спортсмену Кевину Джонсону в главном поединке турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ". Бой продлился все три раунда, заявленные правилами, и завершился победой 43-летнего американского бойцы, судьи присудили ему победу раздельным решением. Стоит отметить, что Дацик оказался тяжелее Джонсона на 7,7 кг перед боем.

MMA,Вячеслав Дацик,Кевин Джонсон,
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