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27 минут назад

Рой Джонс высказался после поражения в бою с экс-чемпионом UFC Петтисом

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Бывший абсолютный чемпион мира, легендарный боксёр Рой Джонс-младший разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, оставив краткий комментарий по поводу поединка с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.

Рой Джонс высказался после поражения в бою с Петтисом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Чертовски здорово провёл время, просто показав людям, что возраст ничего не значит. Всё дело в божьем плане», — написал Джонс-младший.

Напомним, поединок Роя Джонса и Петтиса состоялся 2 апреля на турнире Gamebred Boxing 4. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Петтиса решением большинства судей.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провёл 76 поединков, одержав 66 побед и потерпев десять поражений.

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