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Рой Джонс потерпел поражение от экс-чемпиона UFC

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший потерпел поражение от экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Энтони Петтиса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Рой Джонс потерпел поражение от экс-чемпиона UFC
© Lenta.ru

Схватка прошла в Милуоки (США) по правилам бокса. Победитель поединка был выбран судейским решением по итогам восьми раундов. Для 36-летнего Петтиса это был дебютный боксерский бой.

54-летний Джонс провел последний бой на профессиональном уровне в 2018 году. В ноябре 2020-го он провел выставочный поединок с другим бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном. Всего на его счету 66 побед при девяти поражениях в профессиональной карьере.

Петтис завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в августе 2013-го. В декабре 2014-го спортсмен защитил его, однако в марте 2015-го утратил. Всего в его активе 25 побед при 14 поражениях в ММА.

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