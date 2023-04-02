Джошуа после победы над Франклином вызвал на поединок Фьюри

— Я стараюсь радовать фанатов, я знаю, чего они хотят — а кого они хотят? Они сказали Фьюри, да? Мяч на его стороне. Для меня было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC. Я стою здесь и говорю это с гордостью, это было бы честью.



Где бы ты ни был, если ты слушаешь, ты знаешь моего промоутера, у нас уже были переговоры, так что давайте продолжим и, надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше. Мы не становимся моложе, — приводит слова Джошуа Sky Sports.