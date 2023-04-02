Жозе Альдо резко ответил Макгрегору на предложение провести поединок

«У Конора длинный язык. Он всегда говорит много бреда. У него запланирован бой. Конор, закрой свой рот. Мы должны были драться раньше в UFC. Ты сбежал от меня и теперь продолжаешь нести чушь», — сказал Альдо на пресс-конференции.