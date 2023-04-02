Адесанья: хочу устроить кровавую баню для Перейры

«Я знаю, что буду делать в этот раз. Если я смогу пустить кровь Перейре, то смогу его прикончить. Я хочу устроить для него кровавую баню. Представляю, как мы выйдем в октагон, а он в крови от моих ударов локтями. Просто избить его до полусмерти», — сказал Адесанья в видео на своём YouTube-канале.