Рахмонов удалил сообщение про волков после слов Чимаева

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, удалил сообщение про волков, которым он сопроводил свою фотографию. Теперь на его странице в соцсетях есть только фото без какой-либо подписи.

Фото: IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Ранее Рахмонов подписал снимок следующим текстом: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».

Позже заявление сделал шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он написал следующее: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни». С чеченского языка прозвище Чимаева – Борз, что на русский переводится как волк.

соцсети