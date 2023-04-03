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13 минут назад

Рахмонов удалил сообщение про волков после слов Чимаева

Чемпионат.com

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, удалил сообщение про волков, которым он сопроводил свою фотографию. Теперь на его странице в соцсетях есть только фото без какой-либо подписи.

Рахмонов удалил сообщение про волков после слов Чимаева
Фото: IMAGO/Andy Rowland/Global Look PressIMAGO/Andy Rowland/Global Look Press

Ранее Рахмонов подписал снимок следующим текстом: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».

Позже заявление сделал шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Он написал следующее: «Называться волком – это честь, чем быть шакалом по жизни». С чеченского языка прозвище Чимаева – Борз, что на русский переводится как волк.

соцсети

В последнем бою Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Рахмонов в последнем поединке победил Джеффа Нила (США).

MMA,Джефф Нил,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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