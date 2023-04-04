Перейра рассказал, как Исраэль Адесанья замотивировал его пробиться в UFC

«Когда Исраэль Адесанья присоединился к UFC, я тоже начал внимательно присматриваться к лиге, потому что у меня был интерес к боям в смешанных единоборствах. А вообще есть видео интервью с Исраэлем Адесаньей, которое меня очень замотивировало», — сказал Перейра на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.