Экс-чемпион UFC Уиттакер прокомментировал слухи о бое с Чимаевым

Я продолжаю выжидать, хотя я уверен, что мог бы вызвать кого-нибудь за это время. Я общался с UFC, и всё общение свелось к тому, что нужно дождаться чемпионского боя. Я не получал контракта на подпись и меня не спрашивали, хочу ли я подраться с Чимаевым», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.