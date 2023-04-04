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55 минут назад

Экс-чемпион UFC Уиттакер прокомментировал слухи о бое с Чимаевым

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал слухи об организации поединка со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым.

Экс-чемпион UFC Уиттакер прокомментировал слухи о бое с Чимаевым
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Напомним, ранее Чимаев заявил, что считает Уиттакера наиболее вероятным соперником для себя.

«Кто-то сказал, что Чимаев предложил мне бой, и я отказался. Мне не предлагали бой с Чимаевым, и это всё, что я могу сказать. Что есть, то есть. Мне ещё не предлагали никакого боя.

Я продолжаю выжидать, хотя я уверен, что мог бы вызвать кого-нибудь за это время. Я общался с UFC, и всё общение свелось к тому, что нужно дождаться чемпионского боя. Я не получал контракта на подпись и меня не спрашивали, хочу ли я подраться с Чимаевым», – сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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