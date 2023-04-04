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45 минут назад

В команде Шавката Рахмонова отреагировали на слухи о его бое с Камару Усманом

Чемпионат.com

Рейтинговый казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусредней весовой категории UFC, не будет проводить поединок с американцем Камару Усманом. Об этом рассказал его менеджер Дэнни Рубинштейн. Ранее в Интернете появились слухи, что такой поединок может состояться.

В команде Шавката Рахмонова отреагировали на слухи о его бое с Камару Усманом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сообщения по поводу разработки боя между Камару Усманом и Шавкатом Рахмоновым – полная ложь. Об этом мне рассказал менеджер Шавката Дэнни Рубенштейн», — написал журналист Алекс Бехунин на своей странице в социальных сетях.

В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Шавкат встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Рахмонова сабмишеном в третьем раунде. Усман в последнем бою, состоявшемся в ночь с 18 на 19 марта мск на UFC 286, встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.

MMA,Джефф Нил,Усман Камару,Леон Эдвардс,
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