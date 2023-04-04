Мухаммад Мокаев — про российский флаг, почему живёт в Англии, Хамзат Чимаев

Мокаева разозлила инфографика, которая абсолютно правдива.

Один из самых перспективных бойцов UFC — Мухаммад Мокаев. Сейчас британский спортсмен с дагестанскими корнями залечивает серьёзную травму, и, видимо, заняться ему особо нечем. Иначе не объяснить придирки Мокаева к трансляциям UFC. Мухаммад опубликовал в социальных сетях скриншот, где промоушен представляет его как «уроженца Буйнакска, Республика Дагестан, Россия». И такая плашка почему-то вызвала раздражение бойца.

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«Мне это не нравится! Пожалуйста, во время моего следующего выхода просто пишите «Дагестан», – написал боец в социальных сетях, опубликовав скриншот.

Такая реакция выглядит максимально странно. Да, Мокаев переехал в Англию ещё ребёнком и теперь представляет именно эту страну — Россия на спортсмена и не претендует. Но Мухаммад действительно родился в нашей стране, о чём совершенно справедливо упоминает инфографика UFC. Может, тогда Мокаеву попросить переписать и всё остальное? Пусть болельщики думают, что он коренной англичанин из Уигана.

И как к подобным выкрутасам отнесутся в Дагестане, где Мухаммад охотно лечит зубы, лишь бы не переплачивать английским врачам? Новая родина — это прекрасно, только зачем же отбрыкиваться от российских корней — надо быть мудрее. Мокаеву стоит взять пример с Хамзата Чимаева, который тоже покинул Россию ребёнком, но не просит ничего вычёркивать из своей биографии. Видимо, Борз попросту мудрее своего коллеги, что видно из его интервью.

«Можно сказать, я представляю Россию. Потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира, представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин». Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей», — рассказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.