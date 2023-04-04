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Двалишвили показал, как встречался с Макгрегором. Фото

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили разместил новый пост на своей официальной странице в социальных сетях, показав несколько фотографий с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Двалишвили показал, как встречался с Макгрегором
© Чемпионат.com

«Здорово провёл время и пообщался с единственным и неповторимым Конором Макгрегором», – написал Двалишвили.

Соцсети
Соцсети

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

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