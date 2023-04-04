Гастелум: ставлю свой дом на победу Сехудо над Стерлингом

«Как же я рад, что что он возвращается и будет бороться за титул. Думаю, он победит всех – от первого номера рейтинга до десятого. Я видел, как он работает. Чувствую, что он, без сомнения, победит. Ставлю на это свой дом», — сказал Гастелум на канале Henry Cejudo в YouTube.