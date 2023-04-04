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1 час назад

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Чемпионат.com

В ночь с 8 на 9 апреля мск на Miami-Dade Arena в Майами (Флорида, США) пройдёт номерной турнир UFC 287, в главном событии которого сразятся новозеландец Исраэль Адесанья и бразилец Алекс Перейра, выступающие в средней весовой категории. Поединок будет носить статус титульного.

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Начало бойцовского вечера запланировано на 1:00 по московскому времени. Основной кард стартует приблизительно в 5:00 мск. Прямую трансляцию всего турнира будет вести платформа UFC Fight Pass. Кроме того, посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию спортивного мероприятия.

Предстоящий бой для Адесаньи и Перейры будет реваншем. В их первом бою, который прошёл на турнире UFC 281 в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом в пятом раунде, став новым чемпионом промоушена в среднем весе.

MMA,Алекс Перейра,
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