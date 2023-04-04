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1 час назад

Менеджер Рахмонова опроверг слухи о бое с Усманом

Sports.ru

Дэнни Рубинштейн, менеджер полусредневеса UFC Шавката Рахмонова, прокомментировал слухи о разработке боя между казахстанцем и бывшим чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом.

Менеджер Рахмонова опроверг слухи о бое с Усманом
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сообщения по поводу разработки боя между Усманом и Рахмоновым являются полной ложью. Об этом мне рассказал менеджер Шавката Дэнни Рубинштейн», – написал в социальных сетях журналист Алекс Бехунин.

The reports about Kamaru Usman vs. Shavkat Rakhmonov being worked on are completely false, Shavkat’s manager Danny Rubenstein tells me.

— Alex Behunin (@AlexBehunin) April 3, 2023

MMA,Усман Камару,
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