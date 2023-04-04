$77.95+0.6384.62+0.51
23 минуты назад

Конфликт Хамзата Чимаева и Шавката Рахмонова, обмен оскорблениями в социальных сетях, возможный бой в UFC

Чемпионат.com

Хамзат и Шавкат выйдут в клетку и устроят там бойню.

Чимаев и Рахмонов закусились по понятиям. Что происходит?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хамзат Чимаев продолжает находиться в подвешенном состоянии. UFC никак не может назначить для Борза следующий поединок. В последний раз он выходил в октагон 10 сентября прошлого года. Хамзат играючи расправился с Кевином Холландом, засабмитив американца уже на третьей минуте. После этого Чимаев успел вызвать практически весь свой дивизион, даже замахнулся на другую весовую категорию, но никто не хочет принимать бой.

Видео дня

Хамзат давненько уже охотится за лютейшим бойцом Шавкатом Рахмоновым. Правда, изначально многие относились к такой идее с недоверием. Но сам представитель Казахстана заявил, что обязательно примет бой, если его предложит организация.

Шавката изначально планировали свести с другим соперником – Белалом Мухаммадом. Об этом сообщал президент UFC Дана Уайт. Однако американский боец отказался от возможного поединка с Рахмоновым. Теперь представитель Казахстана хочет топового соперника — и никак иначе. Его цель — титульный поединок в кратчайшие сроки.

Спокойный Шавкат, видимо, решил взять ситуацию в свои руки. Он прекрасно понимает, что бой с Чимаевым – мегавыгодное решение. Поэтому Нома решил задеть Борза в социальных сетях, вывести на конфликт. И разместил провокационную фотографию с однозначным посланием: «Некоторые говорят, что они – волки… Волки под нами».

Реакция Хамзата не заставила себя долго ждать. Он ответил жёстко, выражения не подбирал: «Называться волком – честь, это лучше, чем быть шакалом по жизни». И этой реплики Борза хватило, чтобы Шавкат удалил подпись под фотографией с волками. Сам снимок он оставил на месте, просто отредактировав пост.

Если организация примет решение организовать поединок, оба спортсмена согласятся, в этом нет сомнений. А по последним поступкам Хамзата и Шавката заметно, что они если не враждебны друг к другу, то на бой настроены точно. И разгонять такой поединок не придётся. В соцсетях уже бушует пожар. Этот бой может перебить по значимости схватку Хабиба и Конора!

А удаление представителем Казахстана подписи к фотографии только подливает масла в огонь. Шавкат сдал назад? Или просто принял условия игры Борза и проиграл ещё до выхода в клетку.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,Дана Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий