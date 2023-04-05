Экс-чемпион UFC Кормье заявил, что Макгрегор сделал из Хабиба суперзвезду

«Конор сделал двух моих лучших друзей, которых я люблю и ценю больше всех, суперзвездами. Он сделал Хабиба мегазвездой, а Порье поднял до такого уровня популярности, о котором он даже не мечтал. Так что Конор не только продвигает себя, но и помогает другим бойцам, с которыми он делит октагон», — сказал Корьме.