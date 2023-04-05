Экс-чемпион UFC Кормье заявил, что Макгрегор сделал из Хабиба суперзвезду

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье на шоу DC & RC заявил, что ирландец Конор Макгрегор сделал из Хабиба Нурмагомедова суперзвездой.
«Конор сделал двух моих лучших друзей, которых я люблю и ценю больше всех, суперзвездами. Он сделал Хабиба мегазвездой, а Порье поднял до такого уровня популярности, о котором он даже не мечтал. Так что Конор не только продвигает себя, но и помогает другим бойцам, с которыми он делит октагон», — сказал Корьме.
Макгрегор единожды в своей карьере встречался с Хабибом Нурмагомедовым. На турнире UFC-229 россиянин победил ирландца, использовав болевой прием. Таким образом, Нурмагомедов завоевал титул чемпиона UFC в легком весе.
Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив Дастину Порье.