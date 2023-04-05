О’Мэлли высказался о предстоящем титульном бое Адесанья — Перейра на UFC 287

«Я думаю, Исраэль собирается выйти и побороться. Он может провести пару хороших тейкдаунов, уложить Алекса на спину и заставить его хорошенько задуматься. В таком случае Перейра не сможет так сильно идти вперёд», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.