Гаджиев отреагировал на просьбу Мокаева не представлять себя бойцом из России

«Мухаммед Мокаев заявил о том, что не хочет представлять Россию, а хочет представлять Дагестан. Давайте, во-первых, разберём, существует ли такая практика? Может ли UFC на профайле Мухаммеда Мокаева указывать флаг Дагестана? Наверное, теоретически, может, но в любом случае главным флагом для Мухаммада Мокаева сегодня является флаг Великобритании. Поэтому, мне кажется, UFC может одним флагом ограничиться.



Почему он сделал такое заявление? Давайте будем объективны. Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребёнком. Для него Дагестан — это что-то близкое, родное. Россию, как место проживания, он особо никогда не оценивал. Сразу из Буйнакска он оказался в Великобритании. Для него Россия — это абсолютно чужое государство. Поэтому давайте не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное. Кстати, Мухаммеда Мокаева в других частях России особо не воспринимают как соотечественника, поэтому здесь все квиты», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.