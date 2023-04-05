«Я в такой форме, что уже сам себя боюсь». Перейра — о готовности к бою с Адесаньей

«Мне нравится тренироваться, мне нравится драться, а трэш-ток даётся мне с трудом. Да он мне и не нравится. Моё дело — тренироваться. Я люблю и умею это делать. В этом я очень хорош. Я в такой форме, что уже сам себя боюсь», — сказал Перейра на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.