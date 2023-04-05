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1 час назад

«Я в такой форме, что уже сам себя боюсь». Перейра — о готовности к бою с Адесаньей

Чемпионат.comиещё 1

Бразильский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Алекс Перейра объяснил, почему предпочитает не использовать трэш-ток, готовясь к поединку с представителем Новой Зеландии Исраэлем Адесаньей.

«Я в такой форме, что уже сам себя боюсь». Перейра — о готовности к бою с Адесаньей
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мне нравится тренироваться, мне нравится драться, а трэш-ток даётся мне с трудом. Да он мне и не нравится. Моё дело — тренироваться. Я люблю и умею это делать. В этом я очень хорош. Я в такой форме, что уже сам себя боюсь», — сказал Перейра на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Напомним, поединок между Перейрой и Адесаньей состоится в ночь с 8 на 9 апреля мск на турнире UFC 287. Это будет их реванш. В первом бою победу техническим нокаутом в пятом раунде добыл Алекс.

MMA,Алекс Перейра,
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