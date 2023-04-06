Масвидаль объяснил, почему не придает значения рейтингам UFC

За титул сразятся я и Леон. А после я буду готовиться к боям с любителями понюхать промежность, Усману и Колби. Рейтинги не имеют значения, когда у вас есть король PPV в лице меня. Пока я делаю свою работу, мне не нужно думать о рейтингах», – приводит слова Масвидаля Sporting News.