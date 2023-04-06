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1 час назад

Масвидаль объяснил, почему не придаёт значения рейтингам UFC

Чемпионат.com

Двукратный претендент на титул UFC, американский ветеран Хорхе Масвидаль объяснил, почему его не интересует место в рейтинге дивизиона.

Масвидаль объяснил, почему не придает значения рейтингам UFC
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Колби [Ковингтон] никогда не продал бы 300 тысяч платных трансляций. Он сделал это, только когда подрался со мной, и я являюсь причиной всего. Леон [Эдвардс] также не является именем, собирающим кассу.

За титул сразятся я и Леон. А после я буду готовиться к боям с любителями понюхать промежность, Усману и Колби. Рейтинги не имеют значения, когда у вас есть король PPV в лице меня. Пока я делаю свою работу, мне не нужно думать о рейтингах», – приводит слова Масвидаля Sporting News.

Ранее в интервью Масвидаль раскритиковал звёздного проспекта организации, шведа Хамзата Чимаева.

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