Масвидал и Холланд едва не подрались в отеле перед UFC 287

Бойцы UFC Хорхе Масвидал и Кевин Холланд едва не вступили в потасовку в вестибюле отеля в Майами перед субботним турниром UFC 287.

Неизвестно, что вызвало инцидент, MMAFighting.com сообщает, что противостояние между двумя бойцами было словесным, дальнейшее развитие ссоры предотвратили охранники гостиницы.

Оба бойца входят в кард участников предстоящего UFC 287.Масвидал в прошлом участвовал в нескольких других потасовках вне клетки с другими бойцами промоушена, ввязавшись в драку с Леоном Эдвардсом в 2019 году и вступив в драку с Колби Ковингтоном в марте прошлого года.