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1 час назад

Масвидал и Холланд едва не подрались в отеле перед UFC 287

Матч ТВ

Бойцы UFC Хорхе Масвидал и Кевин Холланд едва не вступили в потасовку в вестибюле отеля в Майами перед субботним турниром UFC 287.

Масвидал и Холланд едва не подрались в отеле перед UFC 287
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неизвестно, что вызвало инцидент, MMAFighting.com сообщает, что противостояние между двумя бойцами было словесным, дальнейшее развитие ссоры предотвратили охранники гостиницы.

Оба бойца входят в кард участников предстоящего UFC 287.Масвидал в прошлом участвовал в нескольких других потасовках вне клетки с другими бойцами промоушена, ввязавшись в драку с Леоном Эдвардсом в 2019 году и вступив в драку с Колби Ковингтоном в марте прошлого года.

Прямые трансляции турниров по смешанным единоборствам проходят на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

MMA,Кевин Холланд,Леон Эдвардс,Хорхе Масвидал,
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